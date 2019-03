Índios fecham ponte que liga Paraná ao Mato Grosso do Sul

A Ponte Internacional Ayrton Senna, que liga os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul pelas cidades de Guaíra e Mundo Novo, foi fechada na manhã desta segunda-feira (25) por manifestantes indígenas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são pelo menos 200 índios bloqueando o local. O motivo da manifestação é a municipalização dos serviços de saúde indígena.

Os indígenas só liberam a passagem de ambulâncias. As filas começam a se formar no trecho. A PRF está no local e mantém a segurança. A Polícia Militar também presta apoio para manter a manifestação pacífica.

Mudanças

No último dia 20, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou mudanças na estrutura da pasta que impactam diretamente as diversas etnias espalhadas pelo país.

A proposta que prevê a extinção da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que passaria a atuar como um departamento, incorporando os serviços destinados às aldeias a uma nova Secretaria Nacional da Atenção Primária.

Deixe seu Comentário

Leia Também