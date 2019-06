Influenciadores digitais se reúnem para discutir educação financeira

Pequenas atitudes no cotidiano e consumo consciente podem mudar a vida financeira das pessoas. E em meio a propagação de informação pelas redes sociais, através de influenciadores digitais, o Sicredi promoveu um encontro entre Sabrina Nakao, idealizadora do perfil Crianças e Finanças, no qual promove educação financeira no cotidiano das crianças, e demais influenciadores de Campo Grande.

“Precisamos quebrar o tabu de falar sobre dinheiro e o influenciador digital pode ser um catalizador de prosperidade, ajudando seus seguidores a atingir metas, promovendo credibilidade e valores em seus perfis”, explicou a jornalista Sabrina, que fez uma palestra mostrando como atitudes simples podem promover uma nova consciência financeira.

O Sicredi trabalha pelo desenvolvimento das comunidades onde atua e por isso promove ações de fomento. “Prezamos pelo relacionamento e acreditamos que os influenciadores digitais são empreendedores que além de gerir o próprio negócio, influencia a tomada de decisão de outras pessoas, por isso somos parceiros dessa atividade econômica inovadora e estamos à disposição para auxiliar esses profissionais”, explicou Virgínia Cácerez, gerente da Agência Jardim dos Estados da Sicredi Campo Grande.

Durante o evento, que aconteceu dia 19, ocorreu um bate-papo e diversas ideias e desafios foram discutidos, dentre eles o #5likesparaprosperar, no qual propõe 5 passos, como anotar gastos, pedir descontos e evitar o desperdício.

“Iniciativa muito inovadora em reunir influenciadores para falar sobre educação financeira e é a primeira vez que participo de um evento assim, além de aproximar esses profissionais à cooperativa. Fico feliz de ver que o Sicredi acredita no poder e no potencial dos influenciadores em disseminar a educação financeira à sociedade”, declarou Carmen Juliana Ascenço, do CajuIndica.

Deixe seu Comentário

Leia Também