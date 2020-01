Procon autua Inovar Cosméticos por tentar "enganar" clientes

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) realizou uma fiscalização na loja de cosméticos, Inovar Cosméticos, na avenida Afonso Pena e constatou uma diferença nos preços das gôndolas e dos caixas do estabelecimento comercial.

Alguns clientes que se atentaram a divergência dos preços da loja se sentirem prejudicados com a prática e fizeram denúncias ao Procon/MS, que foi até o local e confirmaram a diferença nos valores de diversos produtos.

Durante a fiscalização, o Procon/MS verificou que alguns produtos estavam até 123% mais caros do que o preços dispostos nas vitrines e gôndolas. Entre os mais diversos produtos oferecidos, os que se destacaram foram um kit de shampoo e condicionar por R$ 14,90, mas vendido por R$ 18,40, um tratamento de choque por R$ 35,90, mas vendido por R$ 42,95 e umas folhas depilatórias de R$ 16,15 e vendidas por R$ 18,85.

Com as confirmações das denúncias, a Inovar teve a expedição de auto de infração e concessão de prazo para apresentação de defesa ou justificativas, ou seja, tem que apresentar argumentos plausíveis para justificar o erro que prejudica os clientes. Caso não sejam convincentes, a autuação se tornará em multa devido à infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Em situações como essa, o Procon diz que os consumidores devem se atentar para os valores expostos para não serem enganados na realização do pagamento. As ocorrências devem ser denunciadas ao Procon Estadual, através do WhatsApp (67) 9 9158-0088 ou na sede do Procon Estadual, localizado na rua 13 de junho, 930. Além do WhatsApp e endereço físico, o Procon também tem um Fale Conosco disponível em seu site procon.ms.gov.br

