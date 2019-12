Procon mostra variação de até 1.020% nos preços de material escolar

Uma pesquisa feita em diversos estabelecimentos por uma equipe da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) mostrou que uma variação de até 1.020% nos preços dos produtos de material escolar.

O estudo realizado pelo Procon de MS foi realizado em 12 estabelecimentos e detectou diversas variações que vão de 4,09% na fita PVC transparente até uma discrepância de 1.020% na fita durex. A verificação dos preços dos 233 itens escolares aconteceu do dia 11 a 18 de dezembro desse ano. Entretanto, foram divulgados 198, uma vez que são levados em consideração os que são encontrados em três ou mais locais.

Para conferir os preços praticados pelos estabelecimentos, Clique Aqui.

Também foi feito um trabalho para comparar os preços praticados em 194 itens no ano passado e os que estão em vigor, que constatou um aumento em 131 itens e decréscimo em 63 itens. Entre eles estão, o mini dicionário Michaelis com decréscimo de -188,20% e fita dupla face 12x30m da marca Embalando com acréscimo de 54,55%. Para esta comparação os critérios são que todas as características dos produtos avaliados sejam iguais de um ano para o outro.

A diferança dos preços de 2018 e 2019 está disponível neste link, Clique Aqui .

Com isso, os responsáveis devem seguir alguns fatores fundamentais para realizar uma compra mais consciente, como fazer uma busca sem pressa e em locais variados, ter uma atenção maior para os preços das prateleiras e considerar a qualidade dos produtos dispostos.

