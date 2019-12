Procon Estadual realizou mais de 31,6 mil atendimentos em 2019

No período de janeiro a dezembro de 2019 a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), realizou 31.635 atendimentos, a maioria deles (58,32%) ligados a assuntos financeiros e serviços essenciais. O número representa um aumento de 1,57% em comparação com o ano de 2018.

De todos os atendimento realizados, 11. 810 foram encaminhamentos de Cartas de Informações Preliminares (CIPs) 9.149 aberturas diretas de reclamação, 8 223 simples consultas e 1 328 encaminhamentos à fiscalização, além de procedimentos em quantidades menores com o é o caso de atendimento preliminar, extra Procon Estadual e reclamações de ofício.

A estatística mostra que 9.761 atendimentos foram nas áreas de serviços financeiros, enquanto em serviços essenciais foram 8 191. Foram computados, também, serviços privados, saúde, alimentação e habitação entre outros. Por meio do telefone 151, foram realizadas 6.140 orientações.

O levantamento demonstra que as empresas ou assuntos mais demandados foram energia elétrica. Estabelecimentos comerciais tais como supermercados, padarias e locadoras, bancos e telefonia celular

As maiores demandas de atendimento do Procon Estadual foram, pela ordem, cobrança indevida ou abusiva, dúvidas sobre cobranças englobando valores, reajustes, contratos e orçamentos, produtos com vícios, não cumprimento ou alteração de contratos e recusa injustificada na prestação de serviços, por exemplo.

Entre os fornecedores com maior índice atendimento a reclamações, a Energisa M/S distribuidora de Energia S/A lidera o ranking com 2.346 atendimentos, seguida pela Águas Guariroba e Telefônica do Brasil S.A. Também fazendo parte da lista estão Claro S/A, BancoBradesco, Nova Casa Bahia, Banco BMG, Caixa Econômica Federal, Bradescard, Sky do Brasil Serviços Ltda, Tim, Brasil Telecom, Banco Santander (Brasil), Anhanguera Educacional, Pernambucanas Financiadora S/A, Banco do Brasil, Magazine Luiza e Banco Panamericano.

A resolutividade dos serviços realizados pelo Procon Estadual atingiu um índice de 70,25 por cento em 2019.

Clique Aqui e veja o relatório anual completo de 2019.

