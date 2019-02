Inscrições para seleção de assistentes de atividades educacionais terminam hoje

Foi prorrogado, na quinta-feira (21), o prazo para as inscrições no processo seletivo simplificado, que visa a contratação de assistentes de atividades educacionais. Com vagas disponíveis em todos os municípios de MS, os candidatos poderão efetuar as inscrições até esta segunda-feira (25).

Para participar, os interessados deverão apresentar as fichas de inscrição (disponíveis no edital de abertura), acompanhadas dos documentos pessoais (cópias e originais) nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) especificadas para cada município, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, conforme edital do processo.

Os profissionais selecionados no processo seletivo, exercerão a função de técnico de suporte em tecnologia nas unidades da Rede Estadual de Ensino (REE), tais como escolas e extensões.

Confira o edital neste link.

