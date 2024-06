Inspirada em série da Netflix, mulher coloca o nome do filho de 'Lúcifer'

Sarah Chaves, com O Globo

Uma casal de Birmingham na Inglaterra decidiu dar o nome do 4° filho de 'Lúcifer', inspirada na série da Netflix, decisão veio quando Ronni Lily estava grávida de 16 semanas.



O pequeno Lúcifer Ashley nasceu em 20 de janeiro deste ano.



"Quando eu estava grávida, ele [o marido] tinha acabado de assistir à série [Lúcifer] e nós dois concordamos que era um nome bem legal. É claro que temos consciência de uma certa conotação, mas não somos religiosos", afirma a mulher.



Ela e seu parceiro, Brad acreditam que 'Lúcifer' combina perfeitamente com os nomes dos outros filhos: Lola, de 6 anos, Lincoln, de 3, e Lilac, 2. Ronni revelou ainda que as críticas começaram a partir de um membro da família.



"Ela não apenas nos disse que odiava aquilo, mas também disse que era uma 'abominação' chamar um bebê desse nome. Ela ainda não usa o nome completo dele, mas o chama de Luci", afirmou a mãe da criança, que alegou que o avô aprovou.



"Mas meu pai adorou imediatamente. Ele disse que era realmente diferente e ousado e que deveria continuar", revelou.



Quando Ronni anunciou o nome de seu filho em um grupo online, algumas mães alertaram Ronni sobre a possibilidade da criança sofrer bullying, outras horrorizadas disseram que era “ilegal” e “cruel” e algumas esperavam que fosse apenas um apelido.



Lúcifer significa “portador da luz” ou “Estrela da Manhã”, mas é mais comumente atribuído ao "Satanás", na crença cristã.

