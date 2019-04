Jacaré é capturado dentro de escola de MS

Marcos Tenório, com informações da PMA

Um jacaré foi capturado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em uma escola no perímetro urbano da cidade de Coxim. O diretor da instituição de ensino entrou em contato com os policiais, informando que ao chegar para começar a trabalhar, o animal estava no pátio da escola.

Os policiais realizaram a captura do jacaré, e como ele não apresentava ferimentos, foi realizada a soltura do animal no rio Taquari, distante da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também