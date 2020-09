Jaguatirica morre após ter as 4 patas queimadas em incêndio no Pantanal

Flávio Veras, com informações do G1

Uma jaguatirica foi resgatada na última sexta-feira (4) com as quatro patas queimadas por um incêndio às margens do Rio Pixaim, localização do Pantanal em Poconé, a 104 km de Cuiabá.

De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), o animal, um macho adulto, passou por eutanásia nesse sábado (5). O procedimento foi escolhido pela gravidade no estado de saúde do felino.

Segundo a equipe da secretaria, funcionários de uma pousada no Pantanal localizaram a jaguatirica ferida e pediram socorro.

O animal estava às margens do rio, em uma área de difícil acesso e cercado por jacarés. A equipe de resgate teve que usar um barco para chegar até o local onde o animal estava. Ele foi contido e sedado para ser levado em segurança.

A jaguatirica foi encaminhada para um posto onde recebeu medicação e atendimento. Por dois dias os socorristas cuidaram da jaguatirica, porém, um especialista em felinos de São Paulo, que está em Mato Grosso, aconselhou a eutanásia.

O procedimento foi feito e o corpo da jaguatirica foi transferido ao Hospital Veterinário (Hovet) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Deixe seu Comentário

Leia Também