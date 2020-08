Javali rouba sacola e é perseguido por nudista

Marcos Tenório, com informações do G1

Um caso inusitado e engraçado aconteceu perto de um lago em Berlim, na Alemanha. Um praticante de nudismo teve que perseguir um javali que roubou a sacola onde estava seu notebook.

O homem conseguiu reaver seu computador e foi aplaudido pelos demais frequentadores do local. Segundo o G1, a mulher que registrou os momentos de tensão disse que o nudista autorizou a divulgação das imagens. Nas fotos, o javali "ladrão" aparece com dois outros porquinhos selvagens menores dando um pique com a sacola do banhista.

O homem estava tomando banho de sol pelado no lago Teufelssee, no oeste de Berlim, uma prática comum na Alemanha.

O javali teria sido atraído por uma pizza que outros banhistas estavam comendo. Foi quando ele acabou pegando a sacola e saiu correndo, só que dentro havia o computador do homem.

Os animais se multiplicam na floresta e se aproximam de locais habitados em busca de alimento.

