JD1TV: Fogo interdita BR-262 e fumaça cobre Miranda; 'desesperador', diz moradora

Com a situação das chamas no Pantanal sul-mato-grossense que já devastou mais de 690 mil hectares desde janeiro deste ano, o fogo começa a chegar em novas áreas e um foco se alastra pelas margens da BR-262 em Miranda.

Uma moradora de Miranda, alegou que na tarde de ontem (6), uma interdição tinha sido feita pela PRF nos dois lados da pista da BR-262 a caminho de Salobra, foram mais de 4 horas de espera para a via ser liberada.

Saiba Mais Geral Pantanal: Fogo que veio da Bolívia e chegou na Serra do Amolar foi reduzido

“O fogo já atravessou tudo, as casas de Salobra não dá para ver, porque a fumaça cercou tudo. É desesperador, não tem o que fazer, porque é tanto fogo. O pessoal que puder evitar passar por ali, evita”, alertou em um grupo de WhatsApp da cidade.

Uma outra moradora de Miranda, Rosenil Barbosa, alegou ao JD1, que mora no centro da cidade e a fumaça já cobre a região. “Não posso nem sair de casa”

Devido a intensidade das chamas, na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informa que uma interdição total ocorre na B-262 entre os kms 566 e 572 em Miranda devido a fumaça na pista e comprometimento da visibilidade.

O Corpo de Bombeiro está no local combatendo as chamas enquanto o tráfego é controlado ao longo do dia.





