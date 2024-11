JD1TV: Moradores do São Conrado reclamam de rua após instalação de esgoto

Moradores da região conhecida como Interpraia no São Conrado, estão insatisfeitos coma situação da Rua Caiarara que passou por alteração na rede de esgoto.

Fátima Aparecida de 68 anos, contou que já possui dificuldade de locomoção, e com a situação da rua bem em frente a sua casa, cenário piora. “Fizeram o esgoto, e o barro que mexeram na ru, deixaram tudo revirado, não fizeram bonitinho para ficar certinho, não passaram a patrola, já atolou carro, já atolou tudo”, contou.



“Tem casa que colocaram e não colocaram tampa de esgoto, tem 10 casas nessas ruas, sem colocar a tampa do esgoto”, relatou a idosa.



A moradora ainda afirma que a situação é pior para o vizinho cadeirante. O mesmo foi relatado por Gabrielli, vizinha que tem uma bebê de colo. “A rua esta precária, não tem nem como passar, não passa carro, nada. Eles deixaram assim no dia 25 de outubro e nunca mais eles voltaram”.

Ao JD1, a Águas Guariroba alegou que as obras implantação da rede de esgoto na região ainda não foram finalizadas.

"Após a conclusão das obras, todas as ruas que passaram por intervenções serão readequadas conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Além disso, para conclusão das obras e melhor adequação das vias, é necessário que as condições climáticas melhorem, pois as chuvas impedem a operação de máquinas'.

