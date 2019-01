João de Deus é ouvido pela terceira vez

Da redação com Agência Brasil

Promotores do Ministério Público de Goiás (MPGO) voltaram nesta terça-feira (22) para colher um novo depoimento do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus.

João está preso no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia. Acusado pelo MP estadual dos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude, João de Deus está preso, em caráter preventivo, desde 16 de dezembro.

Baseado nos depoimentos e elementos apresentados por dezenas de mulheres que se apresentam como vítimas do médium, os promotores goianos já apresentaram duas denúncias contra o médium.

Nesta terça-feira (22) foi a terceira vez que João de Deus prestou depoimento ao MP. Os promotores chegaram por volta das 9h e saíram perto das 10h30. O depoimento girou em torno de casos não incluídos nas duas primeiras denúncias e que podem vir a embasar uma nova acusação contra o médium.

Entre as várias mulheres que afirmam terem sido molestadas por João de Deus durante atendimentos na Casa Dom Inácio de Loyola, há quem afirme ter sofrido abusos sexuais quando criança ou adolescente.

Ao apresentarem a segunda denúncia contra o médium, no último dia 15, os promotores estaduais disseram haver evidências de que o médium violou sexualmente várias mulheres diante de outras pessoas que acompanhavam as sessões de atendimento espiritual que aconteciam no centro espírita.

A primeira denúncia foi apresentada pelos promotores que integram a força-tarefa do MPGO no dia 28 de dezembro e aceita pela Justiça estadual em 9 de janeiro.

