Jornalista Ferrari morre em hospital após parada cardíaca

O jornalista Antônio Carlos Ferrari, 61 anos, morreu na madrugada deste domingo (5) no Hospital Evangélico em Dourados após uma cirurgia cardíaca.



Ferrari era servidor público em Itaporã e era conhecido por dar vida ao Papai Noel há 35 anos estava caracterizado trabalhando no Shopping China de Pedro Juan Caballero quanto teve um mal subido no dia 11 de dezembro.



De acordo com a filha do jornalista, Ana Carla Ferrari, após ser socorrido no shopping, Ferrari foi encaminhado para o Hospital Regional de Ponta Porã e depois transferido para o Hospital Evangélico de Dourados, onde estava internado desde então.



Neste período passou por um cateterismo e depois por uma cirurgia de ponte de safena. Após o procedimento contraiu uma infecção hospitalar, os rins pararam de funcionar e ele sofreu três paradas cardíacas, não resistindo.



Ainda segundo Ana Ferrari, o velório está ocorrendo na Pax de Itaporã e às 16h30 vai ocorrer o sepultamento em cemitério do município.



