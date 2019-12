Vídeo - Cantor Juliano Cezar tem parada cardíaca em show e morre

Priscilla Porangaba, com informações do Portal da Cidade

O cantor sertanejo Juliano Cezar morreu na noite dessa segunda-feira (30) após sofrer uma parada cardíaca e cair no palco durante show em Uniflor, a 56 km de Maringá, no Paraná.

Segundo informações do Portal da Cidade, Cezar passou mal, procurou se apoiar no pedestal de um microfone e caiu. Os músicos que o acompanhavam prontamente buscaram ajudar e ele foi encaminhado pelo Samu ao hospital do município e submetido a várias tentativas de reanimação, mas não resistiu.

Segundo a assessoria de Juliano, o corpo será transladado para Passos (MG), cidade natal do cantor.

Juliano Cezar, o "Cowboy Vagabundo", tinha 59 anos. Em mais de três décadas de carreira, gravou dez CDs e lançou três DVDs. Teve uma indicação ao Grammy Latino como Melhor Álbum Romântico.

Sucesso "Cowboy Vagabundo"

