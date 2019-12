Morre dois meses após o filho, mãe de Jorge Fernando, atriz Hilda Rebello

Priscilla Porangaba, com informações do R7

A atriz Hilda Rebello, mãe do ator e diretor Jorge Fernando (1959-2019) morreu neste domingo (29), aos 95 anos. Ela estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, onde deu entrada com infecção respiratória.

O último trabalho da atriz foi em Haja Coração, como dona Marieta, em 2016. A morte dela acontece apenas dois meses após a morte de seu filho. A notícia foi confirmada por familiares de Hilda pelo Instagram.

A filha dela, Maria Rebello, publicou Stories com foto do crachá da mãe na Globo e a palavra "luto". "Vai correndo fazer novela com seu filho amado", ela escreveu. Manoa Rebello, bisneta de Hilda, publicou fotos se despedindo da atriz: "Uma estrela cheia de ensinamentos, amor e carinho. Hoje minha bisa foi descansar, vá em paz!".

João Woo, neto da atriz, postou um vídeo em seu Instagram. "Luz, só amor verdadeiro. Hilda Rebello, o aprendizado, a guiança, o trabalho e alegria continuam no astral. Estamos juntos com a força, ninguém verdadeiramente se vai", declarou.

O perfil oficial de Jorge Fernando, que continua sendo atualizado, também anunciou a morte da atriz: "Amigos, gostaríamos de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vózinha, mãe, bisa e amiga de todos, faleceu hoje! Descanse em paz, matriarca dos Rebellos. Corre pros braços do seu filho querido, Jorge Fernando".

