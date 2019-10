Público se emociona em velório de Jorge Fernando

Sarah Chaves, com informações do G1

O velório do ator e diretor Jorge Fernando ocorreu na manhã desta terça-feira (29). A cerimônia foi aberta ao público que deu seu último adeus, na sala onde o corpo era velado na Sala Marília Pêra, no Teatro Leblon, na Zona Sul do Rio.

Os fãs tiveram permissão de permanecer no local até as 10h. Das 10h ao meio-dia, o velório será somente para parentes e amigos próximos. Às 13h, será realizada a cerimônia de cremação na Capela.

Ecumênica do Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. Inicialmente, o velório também seria realizado no cemitério, mas o local foi alterado na tarde de ontem.

A atriz Marieta Severo lamentou a perda do amigo e diretor. "A sensação é de uma enorme falta que o Jorginho vai fazer com o talento dele. O Jorginho era genial ele pegava uma cena e ele resolvia tudo muito rapidamente. O talento dele era enorme e ele tinha alegria de trabalhar. Ele transformava tudo em diversão".

Telões nas laterais do palco do Teatro Leblon mostravam imagens da carreira de Jorge Fernando como diretor e ator.

A imagem do fundo do velório foi cedida por Zeca Pagodinho, que também é devoto de São Jorge, assim como Jorge Fernando. O pano também tem imagem de São Cosme e São Damião

Biografia

Ao longo da carreira, Jorge Fernando dirigiu 34 novelas, minisséries e seriados. Seu primeiro contato com a arte de atuar foi ainda adolescente na escola onde estudava no Méier, Zona Norte do Rio. Um dos seus sucessos mais marcantes foi “Guerra dos Sexos”, que tinha como protagonistas Fernanda Montenegro e Paulo Autran.

Ele também fez história no humor. Com “Sai de Baixo”, ele levou o teatro de volta à TV.

Depois de uma longa temporada com diretor, Jorge Fernando voltou a atuar em 2011, no seriado “Macho Man”. Da TV para o teatro, dirigiu Cláudia Raia no musical “Não Fuja da Raia”.

Mas foi no espetáculo “Boom” que ele cantou, dançou e deu vida a vários personagens. Esse foi o ensaio geral para a peça autobiográfica, “Salve Jorge”, onde reuniu histórias que marcaram sua trajetória profissional.

