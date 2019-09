Morre Ivan Jorge Cordeiro de Souza, aos 65 anos

Faleceu aos 65 anos, na madrugada desta sexta-feira (6), o Controlador-Geral da Câmara Municipal de Campo Grande Ivan Jorge Cordeiro de Souza. Vítima de infarto fulminante, o servidor deixa esposa, três filhos e dois netos. O velório está acontecendo na Loja Maçônica Raul Sans de Matos, na Rua Assunção, 1200, Vila Morumbi. O sepultamento será no Cemitério Parque das Primaveras, no Jardim Parati, às 9h de sábado (7).

Em sinal de respeito, em homenagem e reconhecimento aos serviços prestados a capital, a Casa de Leis decretou luto de três dias e as bandeiras na sede do Legislativo estarão hasteadas a meio mastro. As atividades do Legislativo serão encerradas meio-dia.

Formado em Análise de Sistemas, com pós-graduação em Gestão Pública, Ivan Jorge trabalhava na Câmara Municipal desde 2015 e há dois anos atuava como Controlador-Geral da Câmara Municipal. Ele atuou como secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle de Campo Grande, integrou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) e também fez parte do setor de finanças da prefeitura.

Em suas redes sociais, vereadores lamentaram a morte do amigo. O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão) escreveu que “essa partida inesperada trouxe grande tristeza a todos nós, pedimos a Deus para que console o coração dos familiares e amigos”. Já Eduardo Romero disse que “é com pesar que recebemos a notícia do falecimento do servidor Ivan Jorge Cordeiro de Souza, Controlador-Geral da Casa de Leis. O professor Ivan, como chamávamos, sempre foi uma referência em orçamento e finanças públicas”.

