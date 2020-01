Jorge Matsuda morre vítima de um câncer

Jônathas Padilha, com informações do G1

O diretor-presidente do Grupo Matsuda, o empresário Jorge Matsuda, 71 anos, morreu no início da noite dessa quarta-feira (1º) na cidade de São Paulo, vítima de um câncer.

O empresário estava internado em um hospital em São Paulo realizando um tratamento contra um câncer.

O Grupo Matsuda é um dos principais parceiros comerciais do Sistema Brasileiro do Agronegócio (SBA), do qual o Canal do Boi e Agro Canal fazem parte. Dentre suas atividades, o grupo se destaca na produção e comercialização de sementes para pastagens, suplementos minerais, rações para peixes, equipamentos agrícolas, inoculantes para silagem e saúde animal.

No hospital, em seu último pedido, Jorge disse para os seus familiares e amigos que não enviassem flores ao local do seu velório, mas que doassem o dinheiro das flores para o Hospital de Amor de Presidente Prudente, São Paulo.

O velório está previsto para ás 10h da manhã dessa sexta-feira (3) no Cemitério Municipal de Álvares Machado.

