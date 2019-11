Hinove Agrociência abre fábrica de 100 mil m² em Rio Brilhante

A Hinove Agrociência inaugurou, no último sábado (16), no município de Rio Brilhante, MS, uma fábrica de fertilizantes especiais. O evento contou com a presença de grandes autoridades do estado e lideranças no setor do agronegócio.

A Hinove tem a missão de desenvolver produtos e soluções com qualidade superiores, com base nas necessidades e características da agricultura tropical.

A recente instalação teve o investimento de R$25 milhões, ocupando uma área de 100 mil m² e possuindo a capacidade anual para produzir 400 mil toneladas de fertilizantes líquidos e outras 400 mil toneladas de fertilizantes sólidos.

O evento teve a presença das seguintes solenidades, governador do estado, Reinaldo Azambuja, o secretário do Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, o prefeito do município Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva, entre outros nomes políticos regionais e líderes do agronegócio.

De início, grande parte de sua produção se destinará às culturas da cana de açúcar, soja, milho, pastagens, reflorestamento e hortifruti e terão como mercado potencial, um raio com mais de 250km.

Sua posição geográfica é estratégica, localizada no coração do Brasil, poderá atender estados vizinhos e até mesmo os países que fazem fronteira, como Bolívia e Paraguai.

O governador do estado, Azambuja, ressaltou a importância da inauguração de uma empresa no porte da Hinove. “Além de gerar empregos, utilizar mão de obra local e aumentar a renda, amplia ainda a oferta de produtos que nos últimos dois anos aumentou devido a expansão de quase 600 mil novos hectares que adentram à produção agrícola, de produtores que estão migrando da pecuária e da pastagem degradada. Mais tecnologia disponível ao produtor. Uma matéria prima produzida localmente que vai aumentar a competitividade. Isso é extremamente promissor. É um ganha ganha”.

O prefeito de Rio Brilhante, Da Silva, destacou a trajetória da empresa e seu empreendimento inovador. “É uma alegria estar aqui na sede da Hinove no município, onde antes havia apenas o terreno. Graças à união de esforços do Governo do estado, através da Semagro, Prefeitura municipal e HINOVE, hoje Rio Brilhante tem o mérito de possuir a única fábrica de fertilizantes líquidos do Estado”.

Atualmente, a Hinove possui diversas linhas de produtos, HiPhós Fosfatado, HiFluid (fertilizantes líquidos), NPK’s especiais sólidos, Planta Cana, Colhe Cana, Foliar e Humosfert.

