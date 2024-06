Jovem atacada com soda cáustica no meio da rua deixa hospital

A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, atacada com soda cáustica em uma rua de Jacarezinho, no norte do Paraná, recebeu alta hospitalar no último sábado (8). Ela estava internada desde 22 de maio.

Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, ela contou como tudo aconteceu. "Eu só senti a dor, porque atingiu meu olho. Queimava demais, parecia que estava pegando fogo. Eu só sai e pedi socorro. Cheguei no hospital e depois não lembro de mais nada", disse.

Apesar de o produto ter atingido muitas partes do corpo de Isabelly, ela está sem sequelas visíveis. Em alguns casos, o produto pode causar queimaduras de até terceiro grau.

Segundo a jovem, ela ainda está em processo de recuperação, o que inclui manter uma dieta de alimentos pastosos e gelados.

Isabelly também está tomando antibiótico, porque teve pneumonia enquanto estava internada. "A boca foi o que mais atingiu. O cabelo também danificou, era mais longo. Parte dos seios também, bastante. Mas eu estou bem, graças a Deus [...] Estou me recuperando aos poucos, só de estar em casa já é um alívio".

A prisão da suspeita

A suspeita de atacar Isabelly é Débora Custódio, de 22 anos, detida dois dias após o ataque. A polícia acredita que Débora cometeu o crime por ciúmes de Isabelly, que é ex-namorada do atual companheiro dela.

Quando foi detida, ela confessou o ato à polícia. O advogado Jean Campos, que atua na defesa da presa, pediu exames de sanidade mental da cliente e a mudança para uma cela isolada.

Débora foi indiciada pela PC-PR (Polícia Civil) por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil, meio cruel e tentativa de feminicídio.

