Lentilha ganha destaque nas celebrações de Ano Novo e traz benefícios nutricionais

Na ceia de Ano Novo, a lentilha se destaca em muitos pratos, tradicionalmente associada à sorte e à prosperidade. Acredita-se que comer lentilha como o primeiro alimento do ano ou guardar alguns grãos na carteira pode atrair fortuna e boas oportunidades. A tradição, trazida pelos italianos, se consolidou no Brasil e mantém forte valor cultural, apesar de não haver comprovação científica de que o grão garanta riqueza.

Especialistas explicam que a associação com prosperidade provavelmente vem do formato redondo da lentilha, semelhante a moedas. Segundo a nutricionista Maiara Soares, da Faculdade de Saúde Pública da USP,.

"Em tradições mediterrâneas e do Oriente Médio, o formato da lentilha lembra moedas, reforçando a ideia de fortuna. No Brasil, comer o grão na virada e guardar alguns na carteira se tornou símbolo de boas oportunidades no ano que se inicia”, orienta.

Além do simbolismo, a lentilha é nutricionalmente rica. É fonte de proteínas vegetais, fibras, ferro, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B. Esses nutrientes estão ligados à energia, vitalidade e trabalho, elementos historicamente associados ao progresso.

A leguminosa também contribui para o controle de peso, ao aumentar a sensação de saciedade, e para a regulação da glicemia, graças ao seu baixo índice glicêmico. Compostos antioxidantes presentes no grão ajudam a reduzir inflamações e fortalecer o sistema imunológico.

Embora a fama de atrair sorte seja cultural, a lentilha combina tradição e benefícios à saúde, garantindo seu lugar na mesa de Ano Novo e tornando-se um ingrediente valorizado tanto pelo simbolismo quanto pelas qualidades nutricionais.

"Os benefícios cardiovasculares são um dos pontos mais bem estabelecidos. Estudos demonstram que o consumo regular de lentilhas está associado à redução de lipídios sanguíneos, diminuição da pressão arterial e melhora da função endotelial", destaca Maiara Soares.

