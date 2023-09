Liminar dos pets: Condomínio entra com recurso contra decisão e preocupa moradores

Recentemente Mato Grosso do Sul conquistou algo inédito na causa animal: uma liminar que deu o direito de três animais de passearem em um condomínio da Capital, acompanhados de seus donos. O que antes era motivo de "brigas", já que o condomínio tinha como regra que os tutores carregassem seus animais no colo, agora é motivo de alívio para duas famílias, servindo também de exemplo para demais moradores do prédio, para lutarem pela causa.

Ao JD1, uma das moradoras do condomínio que ganhou a liminar, Daniela Stiegler, contou como era difícil sair do apartamento com sua cachorra no colo, a Wandinha. "Esse assunto sempre foi muito delicado aqui no Jardins do Jatobá, porque é algo que revolta muito dos moradores que têm animais. No meu caso, minha cachorra é grande e pesada, é uma Border collie, saudável, que pode caminhar na coleira nos acompanhando, mas eles não permitiam. Com isso, entramos na justiça para pedir pelos nossos direitos", iniciou ela.

À reportagem, ela relatou que a última multa por ter caminhado com o animal nas dependências do prédio chegou em seu apartamento nessa quarta-feira (20). "Acabei de receber uma notificação, porque domingo (17) quebrei minha unha e não consegui sair com a Wandinha do condomínio no colo e me mandaram uma carta. Mas a partir de agora temos a liminar ao nosso favor e vamos utilizar dessa conquista", destacou ela.

Diante do ganho, outras famílias que residem no local agora querem conquistar o mesmo direito. Daniela disse que vários vizinhos passaram a questionar a regra desde então. "Muitos já entraram com pedido na justiça e perderam. Com a nossa liminar de agora, eles pretender voltar a tentar pelos seus bichinhos, já que os direitos da liminar, só servem para minha cachorra e de mais uma colega médica, que tem dois cachorros e entrou comigo nesse processo. Então como não é válido para todos, agora o pessoal está revoltado querendo ter o direito também. Eles vão acionar o mesmo advogado que conquistou nossa liminar", afirmou.

CONDOMÍNIO ENTRA COM PEDIDO PARA RECORRER DECISÃO

Segundo informações obtidas pelo JD1 nesta quinta-feira (21), o Condomínio Jardins do Jatobá entrou com pedido para recorrer a decisão concedida pela juíza Sueli Garcia.

Habitado por famílias de classe média-alta a alta, e localizado em frente ao Shopping Campo Grande, o condomínio instituiu a cláusula que proíbe o livre passeio de pets há aproximadamente 10 anos.

"Agora que eles entraram com recurso, temos que aguardar os próximos passos, mas a liminar ainda é válida para nós até uma nova decisão do TJMS. Esperamos que acabe tudo bem, só queremos o direito dos nossos animais e que fique tudo bem", finalizou Daniela.

A reportagem tentou contato com o residencial, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria, e irá acompanhar o caso.

