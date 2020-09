Limite do toque de recolher não anima empresários de boates

Mesmo com o decreto publicado em edição extra do Diário Oficial que afrouxa ainda mais as regras estabelecidas para conter o avanço do novo coronavírus em Campo Grande. As casas noturnas não se animam.

O toque de recolher passa, a partir desta quarta-feira (16), e vai até o dia 30 de setembro, a vigorar da meia-noite às 5h. O decreto estabelece também novas regras para o funcionamento de cinemas, clubes, shows, boates e outros estabelecimentos similares na Capital.

Mesmo com liberação, os donos de boates não animam por causa do toque de recolher, o empresário Sérgio Longo Filho, sócio proprietário da Valley, não pretende reabrir a casa. "A princípio não porque baladas, shows, não acontecem nesse horário, então continua a mesma coisa", disse. Ele fala ainda que "esse horário que as pessoas estão indo embora, é o horário que estamos abrindo", ressalta.

O Blues Bar, vai manter o novo formato de "barzinho", o empresário Iva Torres afirma, "não pretendemos voltar ao formato antigo, não compensa".

