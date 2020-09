Baladas, clubes e cinemas estão liberados para retomar atividades

A prefeitura alterou nesta segunda-feira (14) o decreto que proibia o funcionamento de atividades consideradas de alto risco, em Campo Grande. De acordo com a publicação no Diário Oficial, os estabelecimentos serão responsáveis pelo cumprimento de uma série de exigências que acompanha o novo decreto.

De acordo com o texto, agora ficam liberados eventos particulares como: sessões de cinemas, bailes, shows, festas em casas noturnas, boates, casas de eventos e similares, atividades relacionadas aos clubes de lazer e similares também estão liberadas, com 50% da capacidade. Para realizar eventos particulares, o responsável deve protocolar, para cada evento, um Termo de Compromisso e Plano de Contenção de Riscos, até 5 dias úteis antes da data da realização do evento. As novas mudanças começam a valer nesta terça-feira (15).

Outra edição extra liberada nesta tarde traz também uma série de regras para o retorno gradativo das aulas presenciais nas escolas particulares. A partir do dia 21 de setembro, a educação infantil e berçário retomarão as atividades. Os demais ainda não têm data definida.

