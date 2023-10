Limpeza e organização podem evitar picadas de escorpiões; saiba como

Com o registro de mais de 3.010 acidentes envolvendo o animal peçonhento de janeiro a setembro deste ano em Mato Grosso do Sul, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), a coordenadora do curso de Enfermagem do Centro Universitário Anhanguera – UNAES, Sandra Demétrio Lara, auxilia no que fazer, caso alguém seja picado por um escorpião.

O cuidado deve ser redobrado, pois a maior incidência está entre os idosos e crianças, população mais sensível também ao veneno. A gravidade das picadas de escorpião pode variar, e os sintomas podem incluir dor intensa, inchaço, náusea, vômito, sudorese e, em casos mais graves, acometimentos cardiorrespiratórios. Portanto, é essencial buscar atendimento médico o mais rápido possível.



“As maiores vítimas de morte por picadas de escorpião são crianças com idade inferior a 10 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. Por possuírem um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, os pequenos se tornam mais suscetíveis aos efeitos do veneno do aracnídeo. Além disso, normalmente, as crianças podem brincar em locais onde os animais podem se esconder, como embaixo de móveis, caixas e outros objetos”, comenta a docente.

O último caso de picada de escorpião registrado no estado aconteceu na terça-feira (17), ocasião em que uma criança de 3 anos foi hospitalizada . O quadro de saúde não foi revelado. Por isso, é essencial, com a alta dos casos, adotar algumas medidas preventivas, como:



Limpeza e organização

Mantenha sua casa e quintal limpos e organizados. Escorpiões se escondem em entulhos, pilhas de madeira, roupas sujas e bagunça.



Vedação

Certifique-se de que portas e janelas tenham telas em boas condições e de que não haja frestas ou buracos por onde escorpiões possam entrar.



Uso de repelentes

Aplique repelentes de escorpiões em áreas onde eles possam se esconder, como rodapés e ralos, além de vedá-los.



Calçados e roupas:

Use sapatos e roupas adequadas ao caminhar em áreas onde escorpiões possam estar presentes. Antes de usar qualquer sapato, certifique-se de que o mesmo não seja esconderijo de escorpiões. Afaste do contato com o chão, cobertas e lençóis, pois o mesmo pode subir na cama.



O que fazer caso seja picado

Procure assistência médica

Leve a vítima imediatamente a um hospital ou posto de saúde. Os médicos podem administrar tratamento específico, como soro antiescorpiônico, se necessário.



Lave a área

Lave a área da picada com água e sabão suavemente e não tente cortar a área da picada ou sugar o veneno, pois isso pode piorar a situação. Aplique compressas frias na área da picada para aliviar a dor e reduzir o inchaço.



Eleve a área afetada

Se a picada for em uma extremidade, eleve-a levemente para ajudar a reduzir o inchaço.

