Lizzie mobiliza hospital da capital e nasce no estacionamento

O casal Guto Dobes e Izabel Zorzo Machiotti Dobes, foram surpreendidos na manhã desta terça-feira (7), com a chegada da pequena Lizzie, em Campo Grande.

O parto, nada convencional, aconteceu no estacionamento do Hospital Unimed e contou com o apoio de uma equipe especializada.

Guto conta que sua esposa, Izabel, começou a sentir contrações pela manhã, entraram em contato com a obstetra, mas antes de sair de casa a bolsa estourou. “Estávamos passando em frente ao Hospital da Unimed, quando ela disse que não aguentaria chegar até a maternidade. Resolvi então entrar e pedir ajuda”, relata.

Com sua esposa em trabalho de parto, Guto entrou e avisou na emergência que sua filha estava prestes a nascer. Em seguida a equipe do hospital mobilizou três técnicos de enfermagem e uma enfermeira, que dentro do carro, ainda no estacionamento, auxiliaram em todo o processo e Lizzie veio ao mundo por volta de 10h45.

Segundo a equipe que prestou atendimento, foi um parto rápido e tranquilo, e que após o nascimento da criança, mamãe e bebê seguiram para observação no pronto atendimento do local, sendo a mãe atendida pela médica Cristiane Bonamigo, que prestou todo o acolhimento necessário e Lizzie, atendida pela médica pediatra Jullyana Mendonça, que deu a assistência necessária para um recém-nascido.

