Longen anuncia Diretoria de Sustentabilidade voltada ao setor industrial em MS

Com o objetivo de melhorar a aplicação de práticas sustentáveis e de governança nas indústrias de Mato Grosso do Sul, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, anunciou durante o Brazil Economic Forum Zurich 2025, na Suíça, a criação da Diretoria de Sustentabilidade

Longen aproveitou o evento cujo tema central é a sustentabilidade. “Esperamos com essa definição estratégica da Fiems, ampliar as ações para as empresas de Mato Grosso do Sul, envolvendo também os poderes, através das secretarias de Estado, das câmaras municipais, das prefeituras e da sociedade como um todo. Nós entendemos que temos a oportunidade e o conhecimento para induzirmos cada vez mais essas ações”.

O presidente destacou ainda a atuação de Robson Del Casale nos últimos anos para estruturar a agenda ESG na Federação. “Ele já iniciou esse trabalho na ONU, debatendo nossas condições, e também coordenando o Núcleo de ESG, cujos projetos estão sendo implantados nas empresas”. No final de 2023, a Fiems foi reconhecida como signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), que reconhece o fomento de práticas empresariais responsáveis em áreas como direitos humanos, meio ambiente, trabalho e anticorrupção.

O novo diretor de Sustentabilidade destacou a relevância da iniciativa para fortalecer as indústrias. “É um desafio muito grande. Vamos encarar a agenda de sustentabilidade como uma agenda econômica. E é nesse aspecto que vamos trabalhar para chegar a todas as indústrias e a todo empresariado do Estado, levando isso como uma missão”.

