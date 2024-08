Longen dá boas-vindas ao novo diretor-presidente da Energisa em MS

O novo diretor-presidente da Energisa em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto e Marcelo Vinhaes, qie irá para a presidência da concessionária em Mato Grosso foram recebidos pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen nessa terça-feira (13).

Marcelo Vinhaes foi diretor-presidente da Energisa em MS por sete anos e está de saída do cargo para assumir a diretoria da unidade da empresa no Mato Grosso.

Durante o encontro, Longen destacou a qualidade das parcerias com o grupo nos últimos anos e deu boas-vindas ao novo gestor.

“Os trabalhos terão sequência. O Estado vem num ritmo muito forte e temos demandado muito da Energisa. Os números mostram avanços significativos. Nós fomos muito bem tratados como clientes e amigos, mas, acima de tudo, como profissionais. A empresa entregou seus números para a indústria do Mato Grosso do Sul. Parte do desenvolvimento industrial do Estado está ligado ao trabalho de energia da própria companhia. Desejamos ao Paulo sucesso na condução da Energisa e conte com a Fiems para ajudar nesse projeto de Estado que é o que todos nós estamos construindo”.

Gestores destacaram parcerias entre a Fiems e a Energisa, tal como a campanha Unidos Pela Vacina e o projeto Ilumina Pantanal

“Viemos para o Estado com o objetivo de recuperar uma companhia que tinha uma série de dificuldades e investir para ser o motor de desenvolvimento do Estado. Sem dúvida nenhuma, essa parceria com a Fiems foi muito importante para mim, enquanto profissional, e para a Energisa, frisou Vinhaes

Substituto de Vinhaes Paulo Roberto destaca a importância da Fiems para manter o trabalho da concessionária no Estado. “A parceria é fundamental para possamos ser o motor que vai impulsionar esse Estado. Somos a bola da vez no País em termos de crescimento e energia é essencial para que isso aconteça. Espero que tenhamos novos projetos e novos desafios, mantendo sempre a empresa como uma empresa simples, aberta, com escuta ativa e trazendo resultados”.

