Longen defende incentivos fiscais e elogia ação de industrialização do agro em MS

Em resposta ao levantamento inédito da Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital), que mostra renúncia de R$ 5 bilhões em ICMS no estado, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, reforçou a importância dos incentivos fiscais para a industrialização de Mato Grosso do Sul. “O Estado vai muito bem, vem crescendo, é uma potência hoje a nível nacional e até internacional. Só é possível abrir mão de algo que já se tem, o que não é o caso, porque a empresa recebeu o incentivo para se instalar aqui. Logo, não se abriu mão desse recurso porque a empresa ainda não estava instalada aqui”, explicou.

“Entendo que o Fenafisco está fazendo seu papel de levantar os dados. Agora, começar a discutir decisões de Estado não é atribuição da entidade. A infraestrutura do Estado está sendo construída, a sociedade vem acompanhando a riqueza e a transformação, e temos indicadores, como o crescimento do PIB em 2023 e em 2024. Então, os números estão aí”, afirmou Longen.

Longen destacou ainda que a transformação econômica de Mato Grosso do Sul é evidente, com resultados que vão além dos números. “Estamos fazendo o papel correto de industrializar nosso estado na agroindústria, transformando o que produzimos aqui em produto acabado, agregando valor e também fazendo com que a nossa gente possa acompanhar essa transformação. Isso chega à vida das pessoas de diversas formas, como oportunidades de emprego, os melhores salários na indústria e a transformação das regiões”, ressaltou.

A pesquisa da Fenafisco foi publicada pelo jornal Correio do Estado.

