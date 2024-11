Longen destaca 'trabalho integrado' em entrega de título ao presidente do CNC

O presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros foi homenageado nessa quinta-feira (21) em Campo Grande com o Título de Cidadão Sul-mato-grossense e a Comenda do Mérito Legislativo. O presidente da Fiems, Sérgio Longen, prestigiou a entrega e destacou os resultados da parceria entre as entidades do Sistema S para a economia sul-mato-grossense.

"Cumprimento o presidente Edison pelas ações realizadas pelo Sistema Comércio em todo o Estado, que têm trazido resultados para empresários, comerciários e a sociedade em geral. E agradeço a presença do presidente Tadros, que muito nos orgulha com sua atuação em todo o Brasil apoiando o comércio. O Sistema S tem mostrado sua força, seja na indústria, no comércio, no agro ou por meio do Sebrae. Nossos indicadores mostram pleno emprego e os melhores salários do Brasil. Isso é fruto desse trabalho integrado que vem sendo desenvolvido".

A Comenda do Mérito Legislativo foi entregue pelo deputado estadual Paulo Corrêa. A condecoração reconhece a trajetória e as contribuições do homenageado para o desenvolvimento do Estado.

Já o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, concedido pelo deputado Pedro Pedrossian Neto, é uma honraria destinada a personalidades que, mesmo não sendo nascidas no Estado, contribuíram significativamente para o seu desenvolvimento.

O presidente do Sistema Comércio MS (Sesc-Senac-IPF), Edison Araújo, também foi homenageado pelo presidente da CNC, com o Troféu Mascate, uma honraria concedida pela CNC e pelo Departamento Nacional do Senac, que reconhece a liderança e a capacidade de pessoas que se destacam no setor comercial brasileiro.

