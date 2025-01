Longen discute transição energética e apresenta projetos de MS ao diretor da Aneel

O presidente da Fiems, Sérgio Longen esteve em Brasília, na quarta-feira (8), onde discutiu, junto ao diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as iniciativas de transição energética, que envolvem geração e consumo de energia de baixo carbono.

Longen apresentou medidas eficientes usadas em Mato Grosso do Sul, como a construção de usinas fotovoltaicas para geração de energia limpa e renovável. O investimento feito pela Fiems e executado pelo Senai aproxima o Sistema Indústria dos conceitos de ESG (Ambiental, Social e Governança Corporativa) e colabora para a redução das emissões de poluentes.

"Fomos muito bem recebidos pelo diretor da Aneel, e na ocasião pudemos levar as demandas de Mato Grosso do Sul e apresentar os projetos que o Senai está conduzindo. Acreditamos que o desenvolvimento da indústria precisa avançar em paralelo com a sustentabilidade", destacou o presidente Sérgio Longen após o encontro.

Também participaram da reunião o superintendente da Aneel, André Ruelli, o senador goiano Vanderlan Cardoso e o diretor-regional do Senai em Mato Grosso do Sul, Rodolpho Mangialardo.

