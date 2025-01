Lua é incluída pela primeira vez em lista de patrimônios mundiais em risco

Pela primeira vez na história, a Lua foi incluída na lista de locais vulneráveis do World Monuments Fund (WMF), uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada à preservação do patrimônio cultural.

Esta inclusão marca um marco significativo, destacando a importância da preservação de locais históricos além da Terra, à medida que a exploração espacial ganha ritmo.

A decisão de incluir a Lua na lista Watch 2025 foi motivada pela aceleração das atividades lunares, que trazem novos desafios para a conservação de artefatos históricos deixados na superfície do satélite natural.

De acordo com o WMF, a Lua abriga mais de 90 locais históricos relacionados à presença humana, incluindo o famoso local de pouso da Apollo 11, onde Neil Armstrong deixou sua icônica pegada, além de mais de 100 outros artefatos da missão que marcaram um momento decisivo na história da humanidade.

Desde o lançamento da sua lista Watch em 1996, o WMF já contribuiu com mais de US$ 120 milhões (cerca de R$ 725 milhões) para projetos de preservação em locais históricos ao redor do mundo.

A visibilidade proporcionada pela lista ajudou a gerar mais de US$ 300 milhões adicionais (cerca de R$ 1,8 bilhão) para a proteção de patrimônios ameaçados.

A inclusão da Lua na lista deste ano é vista como uma maneira de chamar a atenção global para a necessidade urgente de preservar esses marcos históricos, que são símbolos da exploração humana além dos limites do planeta.

Além da Lua, outros locais incluídos na lista Watch 2025 enfrentam grandes desafios, como a destruição causada por mudanças climáticas, turismo excessivo, desastres naturais e conflitos. Entre eles, destaca-se o tecido urbano histórico de Gaza, cujas mesquitas e igrejas estão sendo destruídas pela guerra, e a Casa dos Professores de Kiev, na Ucrânia, que sofreu danos significativos durante o conflito entre Rússia e Ucrânia.

