Lula tira pontos que levou após queda em banheiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirou, na tarde desta segunda-feira (29) em um hospital não especificado, os pontos que levou após bater a cabeça durante um acidente doméstico no dia 19.

A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto, que não informou em qual hospital ou unidade de saúde o presidente foi levado.

O comboio oficial saiu de maneira camuflada, para não ser percebido por jornalistas que estavam no Palácio da Alvorada, de maneira espaçada, seguidos pela ambulância que sempre integra o comboio.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também