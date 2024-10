Lutador brasileiro Guilherme Bomba é encontrado morto em Los Angeles

O lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, mais conhecido como Guilherme Bomba, foi encontrado morto nesta terça-feira (15), foi encontrado morto em Los Angeles. A informação foi confirmada por amigos do atleta.

Segundo o Combate.com, a causa da morte do lutador, que tinha 38 anos, não foi informada. Ele ficou conhecido por suas participações no reality show TUF Brasil e por lutar no UFC, na qual foi derrotado por Luke Zachrich.

Além disso, Guilherme também foi parar nos tabloides norte-americanos após um breve relacionamento com a cantora pop Demi Lovato.

Ele deixa uma filha de um ano de idade, fruto de uma relação com a modelo Kayla Lauren. Não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro do lutador, nem se seu corpo será transportado para o Brasil.

