Mais de 400 candidatos passam para 2ª fase do concurso para juiz, do TJMS

Saiu nesta quarta-feira (31), o resultado definitivo da 1ª etapa do concurso para Juiz Substituto do Estado de Mato Grosso do Sul. Com isso, 421 candidatos passaram para a 2ª fase do processo seletivo: a prova escrita, que será realizada em três dias, sendo em 30 de junho, 1º de julho e 2 de julho. Confira o resultado a partir da página 6 do Diário.

Conforme divulgado pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), nenhum dos recursos enviados a banca foi aceito, por isso, gabarito oficial é o mesmo liberado logo depois da prova objetiva.

Agora, mais de 400 candidatos se preparam para a segunda etapa do concurso – 91 deles são negros, nove PcD (Pessoa com Deficiência) e um candidato negro e PcD. As provas escritas serão realizadas em três dias: o primeiro será a prova discursiva, no segundo, os candidatos deverão escrever uma sentença cível e no terceiro, uma sentença criminal.

As provas serão realizadas na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco):

*Prova Discursiva: sexta-feira (30 de junho), no período vespertino, com abertura dos portões às 11h e fechamento às 12h (horário MS);

*Prova Sentença Cível: sábado (1º de julho), no período vespertino, com abertura dos portões às 11h e fechamento às 12h (horário MS);

*Prova Sentença Criminal: domingo (2), no período vespertino, com abertura dos portões às 11h e fechamento às 12h (horário MS).

Durante as provas, será permitida a consulta da “legislação desacompanhada de anotação ou comentário”. Não é autorizada a consulta de obras doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial. Além disso, os candidatos devem ir com traje “compatível com a tradição forense”, a mesma exigida para acesso ao fórum e ambiente jurídico; “não sendo, contudo, necessário o uso de terno e gravata”.

Para conferir o local de provas, é preciso acessar o Portal da Fundação Getúlio Vargas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também