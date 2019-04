Mandetta participará de evento sobre Aedes aegypti na capital, amanhã

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participa nesta segunda-feira (15) da abertura do encontro “Atualização em manejo clínico da dengue e febre do chikungunya e no controle vetorial do Aedes aegypti”, em Campo Grande.

O evento contará com a presença do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende e da presidente da Fiocruz, Nísia Trindade. Durante todo o dia serão realizadas palestras com especialistas no tema e pesquisadores de Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O encontro será na escola Escola de Saúde Pública “Dr. Jorge David Nasser”.

