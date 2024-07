Maratona de Campo Grande será neste domingo; confira as interdições

Com largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena, a 3ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada neste domingo (7), com concentração às 5h e largada às 6h. A meta de 3 mil inscritos foi atingida em tempo recorde, e a expectativa é de mais de 7 mil no evento.

Os percursos serão de 7 km, 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona) e prova kids, para crianças de 3 a 13 anos, que será realizada no sábado (6).



A premiação em dinheiro, destinada aos vencedores da prova principal, a maratona, será de R$ 20 mil distribuídos aos cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina. E se houver quebra de recordes da prova, haverá uma bonificação de 50%.

A prova contará com 400 staffs mobilizados no domingo, mais o apoio dos órgãos de segurança, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Departamento Estadual de Trânsito de MS (Detran-MS), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros Militar.

O percurso vai passar por pontos estratégicos da capital de Mato Grosso do Sul, como o Bioparque Pantanal, a Rua 14 de Julho, o Horto Florestal e o Parque dos Poderes.

Confira as interdições:

- Av. Afonso Pena (do Espaço Villa Morena até a R. Dr. Paulo Machado) - 5h às 9hs

- Av. Afonso Pena (da R. Dr. Paulo Machado até Rua Alagoas) - 5h às 7hs

- Av. Afonso Pena (do Espaço Vila Morena até a Rotatória de Entrada do Parque dos Poderes) - 5h às 12hs

-Rua Professor Luis Alexandre de Oliveira (Via Park) - 5h às 9hs

- Rua Ivan Fernandes Pereira - 5h às 9hs

- Rua Alagoas (da rua General Odorico Quadros até a Av. Afonso Pena) - 5h às 7hs

-

Rua Pedro Coutinho - 5h às 7hs

- Rua Paraíba - (da rua Pedro Coutinho até a rua da Paz) - 5h às 7hs

- Rua da Paz - (da rua da Paz até a rua Sergipe) - 5h às 7hs

- Rua Sergipe (da rua da Paz até a Euclides da Cunha) - 5h às 7hs

- Rua Euclides da Cunha (da rua Sergipe até a rua 25 de Dezembro) - fechamento 2 pista - 5h às 7hs

- Rua 25 de Dezembro (da rua Euclides da Cunha até a rua Dom Aquino) - 5h às 7hs

- Rua Dom Aquino (da rua 25 de dezembro até a rua 14 de Junho) - 5h às 7h10 - Rua 14 de Julho ( da rua Dom Aquino até a rua Eça de Queiroz) - 5h às 7h30 - Rua Eça de Queiroz até a Av. Ernesto Geisel (fechamento de 1 via) - 5h às 7h30

- Av. Ernesto Geisel (da rua Eça de Queiroz até a Av. Fernando Correa) - 5h às 8hs)

- Av. Fernando Correa (da Av. Ernesto Geisel até Rua Joaquim Murtinho) - 5h às 8h20

- Av. Ricardo Brandão (da rua Joaquim Murtinho até a Rua Jeribá) - 5h às 8h40 - Parque dos Poderes (será mantido o fechamento dos finais de semana), ficando liberada 1 via para circulação dos carros.

- Av. Desembargador José Nunes da Cunha (entre a Av. Mato Grosso e a Av. do Poeta) terão as duas vias fechadas - 5h às 12h (liberado somente acesso local das secretarias)

- Av. Desembargador Leão Neto do Carmo ( da Av. Pres. Manoel Ferraz de Campos Sales até a Av. Dr. Fadel Lunes) fechada 1 pista - 5h às 12hs

- Rua Jamil Felix Naglis (da Av. Dr. Fadel Lunes até Av. Hiroshima) - 5h às 12hs Av. Hiroshima (entre a Rua Jamil Felix Naglis até a Rua Sergio Garabini) fechado 1 pista - 5h às 12hs

- Av. Alberto Araujo Lima (da rua Sergio Garabini até a rua João Jorge Chacha) fechado 1 pista - 5h às 12hs

Rotas Alternativas



- Av. Afonso Pena (entre Av. do Poeta e Rua Paraíba) Alternativa: Av. Mato Grosso

-Rua Paraíba (entre Av. Afonso Pena e Rua da Paz) Alternativa: Rua Espírito Santo

- Rua da Paz (entre Rua Paraíba e Rua Sergipe) Alternativa: Rua Antônio Maria Coelho

- Rua Sergipe (entre Rua da Paz e Rua Euclides da Cunha)

Alternativa: Av. Ceará

- Rua Euclides da Cunha (entre Rua Sergipe e Rua 25 de Dezembro)

Alternativas: Rua Antônio Maria Coelho e Rua 15 de Novembro

- Rua 25 de Dezembro (entre Rua Euclides da Cunha e Rua Barão do Rio Branco)

Alternativa: Rua 13 de Maio

- Rua Barão do Rio Branco (entre Rua 25 de Dezembro e Rua 14 de Julho) Alternativa: Av. Afonso Pena

- Rua 14 de Julho (entre Rua Barão do Rio Branco e Rua Eça de Queiroz) Alternativa: Rua Rui Barbosa

- Rua Eça de Queiroz (entre Rua 14 de Julho e Av. Ernesto Geisel) Alternativa: Av. Euler de Azevedo

- Av. Ernesto Geisel (entre a Av. Fernando Correa da Costa e Rua Eça de Queiroz)

Alternativas: Rua Rui Barbosa ou Orla Morena

- Av. Fernando Correa da Costa (entre a Rua Joaquim Murtinho e Av. Ernesto Geisel)

Alternativa: Rua Joaquim Murtinho

- Av. Ricardo Brandão (entre Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo e Rua Joaquim Murtinho)

Alternativas: Av. Ceará e Av. Afonso Pena

- Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo (entre a Av. Ricardo Brandão e Av. Afonso Pena)

Alternativa: Av. Ceará

- Av. Professor Luiz Alexandre (entre a Av. Afonso Pena e Rua Antônio Maria Coelho)

Alternativa: Av. Ceará

- Av. Afonso Pena (entre a Av. do Poeta e Av. Professor Luiz Alexandre)

Alternativas: Av. Mato Grosso

- Av. Hiroshima (entre Rua Jamil Naglis e Rua Oliva Enciso)

Alternativa: Rua Vitório Zeolla

- Av. Alberto de Araújo Arruda (entre Rua Oliva Enciso e Rua João Jorge



Corredores de acesso

- Para cruzar a Av. Afonso Pena e Fernando Corrêa da Costa: usar Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio

- Para cruzar a Rua Ricardo Brandão Rua Euclides da Cunha: usar Rua Bahia - Para acesso ao Parque dos Poderes pelo Bairro: Rua Gardenia

- Para Acessar o Jardim Veraneio ou Parque dos Poderes: Rua Chafica Fatuche Abussafi

- Para cruzar a Av. Hiroshima e Av. Alberto de Araújo usar: Rua Jamil Felix, Av. Melissa e Rua Lise Rose



Parque dos Poderes

- A Av. Pres. Manoel Ferraz de Campos Sales e a Av. O Desembargador Leão Neto do Carmo operará em contrafluxo.

- A Av. Desembargador José Nunes da Cunha estará totalmente interditada entre a rotatória da Seinfra e a Av. Mato Grosso.

- As vias de acesso ao parque serão Av. do Poeta, Av. Jornalista Marcos Fernando Rodrigues e Av. Desembargador Leão Neto do Carmo.

