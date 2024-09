Marçal dispara em defesa de Gusttavo Lima e sugere prisão por 'motivação política'

O ex-coach e candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, saiu em defesa do cantor Gusttavo Lima, que teve prisão preventiva declarada nesta segunda-feira (23) no âmbito de operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro de jogo do bicho em apostas esportivas, as bets.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o candidato diz que acredita na inocência do cantor, e critica a motivação para a prisão.

“Foi arrolado que ele deu carona para investigado, e o investigado não voltou. Por acaso ele é agência aérea?”, questionou o candidato paulistano, se referindo à motivação dada pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em sua decisão.

No vídeo, o candidato diz que acredita que a decisão será derrubada em pouco tempo, além de levantar a hipótese que a prisão estaria associada ao apoio dado pelo cantor ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua candidatura a prefeito em São Paulo.

“Ele está em Miami, falei com ele agora pouco e ele está supertranquilo. E acredito que essa decisão vai cair nas próximas horas. Sabe por que? Ele é declaradamente o cara mais próspero da música brasileira. Só que aqui no Brasil, quando você assume algumas posturas, de defender algumas pessoas, e ele apoia o Bolsonaro, apoia nossa candidatura, isso é uma coisa muito estranha mesmo”, afirmou.

