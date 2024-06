Maria da Penha, que deu nome à lei, é alvo de ameaças e receberá proteção policial

Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de agressão doméstica e que deu nome à lei de proteção às mulheres, foi alvo de diversas emaças e ataques de membros da extrema-direita, autonomeados como “red pills” e “masculinistas”, e receberá proteção de agentes de segurança do Ceará, onde ela vive.

A Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, confirmou à Maria a proteção contra os indivíduos. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), condenou as ameaças. “Tomei conhecimento das ameaças sofridas pela ativista Maria da Penha por grupos de comunidades digitais que disseminam ódio contra as mulheres. São ações repugnantes e inadmissíveis”, afirmou.

Além disso, Elmano disse que Maria contará com proteção do governo cearense.

“Conversei com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre ações para a proteção de Maria da Penha e o Governo do Ceará garantiu a sua inclusão no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH)”, informou.

