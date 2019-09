Marquinhos sanciona lei que destina alimentos para instituições carentes

Foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (3), a lei de 2 de setembro de 2019, sancionada pelo prefeito de Campo Grande, Marqinhos Trad, que cria o Programa de Redistribuição de Alimentos Excedentes e dá outras providências.

De acordo com o texto, o Poder Executivo fica autorizado a criar o Programa de Redistribuição de Alimentos Excedentes para reaproveitar produtos alimentares, perecíveis e não perecíveis, provenientes das sobras limpas de mercados, supermercados, hipermercados e mercados populares, para que sejam classificados e posteriormente doados e distribuídos a entidades de caráter assistencial.

As instituições sociais beneficentes, públicas ou privadas, que poderão ser assistidas são as que atendam a segmentos populacionais em situação de carência, de pobreza ou de exclusão, como creches, escolas, abrigos para idosos, albergues, casas de apoio, as que tratam dependentes químicos e outras instituições sociais que tenham condições de receber os alimentos.

Elas deverão seguir parâmetros e critérios nacionais e/ou internacionais reconhecidos, que garantam a segurança do alimento em todas as etapas do processo de produção, transporte, distribuição e consumo, assim como as recomendações previstas na Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Os estabelecimentos que farão parte Programa de Redistribuição de Alimentos Excedentes, deverão ter afixado em local visível um selo de identificação que será estipulado pelo Poder Executivo, com o objetivo de identificar que aquele estabelecimento faz parte do programa.

