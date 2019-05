Prefeito aprova criação de pontos de ônibus sustentáveis

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O projeto de lei para a criação de pontos de ônibus sustentáveis, proposto pelos vereadores João Cesar Mattogrosso e Gilmar da Cruz, foi sancionado pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, na quinta-feira (2).

Segundo a nova lei, a capital poderá contar com pontos de ônibus sustentáveis feitos de contêineres com telhado verde e placas solares que geram energia limpa.

O programa pode ser adotado por empresas concessionárias de serviços de transporte coletivo e por empresas privadas que tenham interesse e ficarão responsáveis pela manutenção do ponto adotado.

Os pontos de ônibus deverão ser instalados em locais com grande fluxo de passageiros e a Agência Municipal de Trânsito (Agetran), junto com a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) serão responsáveis por fiscalizar as instalações das estruturas. A Agetran também ficará responsável por autorizar os locais de instalação.

