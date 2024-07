Médicos decidem manter Silvio Santos internado

Da Redação, com Folha de S. Paulo atualizado em 19/07/2024 às 16h55

Internado desde terça-feira (16), o apresentador Silvio Santos, de 93 anos, ficará mais uns dias em observação enquanto se recupera da h1n1, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação é da Folha de S. Paulo.

Ontem, após uma atualização do estado de saúde do dono do SBT, havia sido noticiado que a alta médica de Silvio estava programada para acontecer até está sexta-feira (19).

Porém, por precaução, a alta foi adiada para a próxima semana. Apesar disso, o grupo SBT de televisão informou ao jornal que o apresentador está se recuperando bem, mas ainda precisa de cuidados para se recuperar totalmente da doença;

Agora a previsão é que Silvio Santos vá para casa na segunda-feira (22).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também