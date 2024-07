Aos 93 anos, Silvio Santos é internado com H1N1 em São Paulo

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter sido diagnosticado com H1N1. A doença é causada por uma mutação do vírus da gripe.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o dono do SBT está no local desde a noite dessa terça (16). Ele passa bem, mas até o momento não tem previsão de alta.

Silvio está passando por diversos exames.

JD1 Notícias

