Mega-Sena pode pagar neste sábado prêmio de R$ 3 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado o prêmio de R$ 3 milhões, e o apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.307 levará essa bolada para casa. Caso o vencedor aplique esse valor na poupança pode ter um ganho anual de R$ 94,5 mil. Dividindo esse valor em 12, temos o retorno mensal de R$ 7.875,00.

As seis dezenas do concurso serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país credenciadas pela Caixa, pelo portal Loterias Caixa e pelo App Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS. Os clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer as apostas pelo computador, tablet ou smartphone.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Deixe seu Comentário

Leia Também