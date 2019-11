Mega-Sena sorteia R$ 31 milhões neste sábado

O sorteio da Mega-Sena da Caixa Econômica Federal ocorre neste sábado e vai sortear R$ 31 milhões para o ganhador ou ganhadores.

As apostas ser feitas até as 19h no horário de Brasíli, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet.A cartela simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h, horário de Brasília, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

