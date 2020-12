Melhem: fui um homem tóxico, mas jamais tive relação que não foi consensual

Marcos Tenório, com informações do Uol

Marcius Melhem, ex-diretor da Rede Globo se defendeu das acusações de assédio sexual e moral feitas por funconárias da emissora, incluindo a humorista Dani Calabresa. Que em entrevista ao Uol, ele admitiu ter sido um “homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos ao se relacionar com pessoas do seu próprio ambiente de trabalho”. No entanto, garantiu que nunca praticou nenhum tipo de violência contra suas colegas.

“Embora confesse os meus excessos, eu jamais tive alguma relação que não fosse consensual e jamais pratiquei algum ato de violência com quem quer que seja na minha vida”, disse.

O humorista pretende entrar com uma ação na Justiça contra a advogada Mayra Cotta para que ela prove as acusações de assédio sexual contra ele. Foi Mayra que representou seis denunciantes em uma entrevista concedida a Mônica Bergamo, da Folha, e citada na reportagem da Piauí, publicada na sexta-feira (4).

A revista Piauí, detalha como teria acontecido alguns atos de Melhem, “Com uma das mãos, ele imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Melhem conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando mão e quadris no pênis de Melhem”, relata.

Porém ele contesta o relato da atriz, sem dar detalhes do que teria ocorrido. “Eu não vou contar. O que eu posso dizer é que aquilo que aconteceu naquela festa, aquela narrativa [apresentada na Piauí] é completamente fantasiosa, irreal”, disse. “Eu e ela sabemos que não aconteceu.”

Ele ainda insinuou ter provas de que teve uma relação íntima e consensual com Dani. “Eu tenho, assim como ela tem, toda a comunicação que tivemos em todos esses anos”, afirma. “Uma semana depois daquela festa, que eu teria feito aquilo, aquele absurdo, a Dani me convida para ir à Disney, eu e minhas filhas.”

Deixe seu Comentário

Leia Também