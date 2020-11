Menina de 12 anos vai pagar boleto pra mãe e desaparece

A adolescente Manuela Eduarda Dias da Conceição, 12 anos, está desaparecida, deste a tarde desta terça-feira (17), quando foi até o centro de Campo Grande, realizar o pagamento de um boleto e não foi mais vista.

Em contato com a mãe da menina, a babá Rosalina Dias, informou que estão morando no Jardim Carioca, há menos de dois anos e que a sua filha, estava se sentindo sozinha.

A mãe relatou que a filha foi pagar um boleto de R$ 170,00 em uma lotérica do centro, mas devido a chuva forte que teve na tarde de ontem (17) ela não teria pago o boleto. Rosalina teria então pedido que a filha mandasse uma foto, Manuela então teria mandado uma foto de um ponto de ônibus.

Rosalina ainda revelou que a filha fez aniversário recentemente e que estaria com cerca de R$ 100,00 dela, e junto com o dinheiro que era para pagar o boleto a menina então estaria com cerca de R$ 270,00.

Ela entrou em contato com a filha, e teria ouvido a voz de homem dizendo "desliga o celular", e desde então não conseguiu mais contato com a filha.

Manuela saiu de casa com um vestido branco listrado e tênis branco e uma bolsa rosa. Ela é alta e tem o cabelo castanho e as pontas estão pintadas de loiro.

Desesperada, a mãe pede que se alguém tiver qualquer tipo de informação, entrar em contato com ela através do número (67) 99135-9373 ou através do whatsaap pelo número (18) 99663-3339 ou informar a polícia pelo 190.

