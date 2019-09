Menina pede para distribuir comida a moradores de rua em aniversário

A menina Adrielly, do Rio de Janeiro, pediu aos seus pais para entregar quentinhas a pessoas em situação de rua no seu aniversário de 8 anos, no dia 10 fevereiro.

Foi o único “presente” que ela quis ganhar numa data tão especial.

A mãe, Luciana Machado, contou que no início não levou muito a sério o pedido da filha. Mas conforme o aniversário se aproximava, “ela continuava falando que queria sair para distribuir quentinhas para pessoas que não tinham o que comer”.

Luciana e o pai de Adrielly, Ricardo Soares, toparam fazer as quentinhas após a menina insistir muito. Mas eles nem precisaram.