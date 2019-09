Grupo solidário arrecada alimentos básicos para doar na capital

O Grupo Obstinados em Sorrisos (Goes) completará um ano de fundação no dia 28 de setembro e para comemorar está arrecadando alimentos para montar cestas básicas e doar para famílias carentes em Campo Grande.

Os alimentos são aqueles considerados essenciais para a alimentação básica de uma família.

Como arroz, feijão, óleo, açúcar, chá, café, macarrão, extrato de tomate, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, biscoitos doces e salgados, leite e achocolatado.

Para higiene o grupo arrecada sabão em pedra, sabão em pó, creme dental, sabonete e papel higiênico.

Todos os quartéis do Corpo de Bombeiro Militar de Campo Grande e alguns da Polícia Militar (PM) são pontos de coleta, e contam com uma caixa do Goes onde os interessados podem deixar os alimentos.

Os voluntários do Goes irão cadastrar previamente as famílias que já procuram o grupo pedindo ajuda. Elas serão entrevistadas para receberem a cesta básica de acordo com a necessidade apresentada.

A arrecadação termina no dia 17, e após o prazo o grupo montará as cestas e depois farão a entrega no bairro escolhido.

Em abril, o grupo realizou uma campanha do agasalho onde conseguiu mais de 10 mil peças que foram doadas para famílias moradoras do Romex, no Paulo Coelho Machado.

Para saber a lista dos pontos de coletas, basta entrar no perfil do grupo no Instagram ou ligar no 67 99194-1494, no 98103-0155

